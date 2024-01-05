البرازيل بلا مدرب مرة أخرى .. إقالة دينيز من منصبه وتحديد البديل

منتخب البرازيل بدأ في البحث عن بديل...

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قد أعلن إقالة فيرناندو دينيز، المدير الفني المؤقت لمنتخب البرازيل، بعد خوض ست مباريات فقط مع راقصي السامبا.

وتولى دينيز، مهمة تدريب البرازيل، بشكل مؤقت حتى الصيف القادم، مع منصبه كمدرب لفريق فلومنينسي البرازيلي، وخاض مع الفريق ست مباريات فقط، وانتصر في مباراتين وتعادل في مباراة، وخسر ثلاث مباريات متتالية.

وبحسب ما ذكرته شبكة "جلوبو" البرازيلية، أن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، تواصل مع رئيس نادي فلومنينيسي، وأخبره بقرار إقالة دينيز، وشدد على اعجابه بما قدمه المدرب رفقة السامبا، ولكنه لا يريد ابعاده عن فريقه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونجح فيرناندو دينيز، في تحقيق المركز الثاني في كأس العالم للأندية، رفقة فريقه في شهر ديسمبر الماضي، بعد الخسارة من مانشستر سيتي في نهائي البطولة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بدأ بالفعل في اختيار المدرب القادم للسامبا، والذي من المنتظر أن يكون دوريفال جونيور، المدير الفني الحالي لفريق ساو باولو.