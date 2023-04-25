البراءة تقترب؟ ابنة عم الضحية المزعومة قد تنقذ داني ألفيش من السجن

حقائق جديدة قد تقلب الأمور تمامًا

يواصل كريستوبال مارتيل محامي المدافع البرازيلي داني ألفيش، استغلال كل الطرق الممكنة من أجل إنقاذ موكله من السجن في قضية الاغتصاب المزعومة.

ألفيش تم القبض عليه مطلع العام الحالي في برشلونة، بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة، مما تسبب في دخوله السجن ورفض مكتب المدعي العام كل المحاولات للإفراج عنه بكفالة خوفًا من تهربه من مواجهة العدالة الإسبانية.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن كريستوبال قدم وثيقة مكونة من أكثر من 200 صفحة مع مقطع فيديو مدته 12 دقيقة من الكاميرات الأمنية المتواجدة بالملهى الليلي الذي شهد وقوع الحادث في برشلونة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قرر الاعتماد على بعض التصريحات التي خرجت بها ابن عم الضحية المزعومة، حيث اعترفت بأنها تحدثت معها قبل الذهاب مع داني ألفيش للمرحاض.

وأشارت ابنة عم الضحية إلى أنهما دخلا في محادثة قصيرة تبادلا فيها الآراء حول ما إذا كان يجب أن تذهب مع ألفيش أم لا، لذلك سيتسغل محامي النجم البرازيلي هذه المحادثة للتأكيد على أن الشابة أقرت بحدوث الأمر بالتراضي وليس عن طريق الاغتصاب.

وسيطلب دفاع نجم برشلونة السابق من المحكمة تفسير دخول امرأة بالغة المرحاض طواعية مع رجل بالغ في أحد الملاهي الليلية.

يذكر أن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها أحد كلمات الشهود الرئيسيين للقصة، وهو الأمر الذي قد يقلب الطاولة تمامًا في القضية التي تسببت في انفصال ألفيش عن زوجته عارضة الأزياء الإسبانية جوانا سانز.