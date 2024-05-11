البديل موجود .. برشلونة يحل أزمته المالية بالتخلص من نجمه المُصاب!

رفض التخلي عنه في يناير الماضي

رغم اعتباره أحد أهم المواهب التي ظهرت في برشلونة الفترة الأخيرة، إلا أن المدافع الشاب أليخاندرو بالدي قد يرحل عن النادي الكتالوني قريبًا.

الظهير الأيسر البالغ من العمر 20 سنة، يمر بالمرحلة الأخيرة من إصابته في وتر الركبة، ولو سارت الأمور على ما يُرام سيكون متاحًا في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن اسم بالدي أصبح يتردد كثيرًا في برشلونة هذه الأيام، ليس بسبب إصابته وغيابه المؤكد عن اليورو وأولمبياد باريس، ولكن باعتباره أحد اللاعبين المرشحين للرحيل في الميركاتو الصيفي القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن جورج مينديش وكيل اللاعب سبق أن سافر إلى برشلونة في يناير الماضي، لتقديم عرض مهم من أحد الأندية الإنجليزية، ولكن إدارة النادي رفضت فكرة بيعه.

وفي الوقت الحالي تبدو الأمور أكثر قابلية للتخلي عن بالدي، خاصة لو عاد اللاعب الشاب أليكس فالي واستمر مع الفريق بعد انتهاء إعارته من ليفانتي، وكذلك لو تمكن برشلونة من ضم جواو كانسيلو من مانشستر سيتي في صفقة شراء نهائي.

لاعب آخر يُهدد مكان بالدي في برشلونة وهو هيكتور فورت الذي يمكنه اللعب في نفس مركزه، مما يتيح للنادي الكتالوني إمكانية بيع ظهيره المصاب والاستفادة منه لحل الأزمة المالية الخاصة بقوانين اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.