البدري: لا أمانع تدريب الزمالك فهذا شرف كبير

المدير الفني الأسبق للأهلي يلمح بتدريبه للزمالك في يوم من الأيام

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز والمدير الفني السابق لنادي الأهلي، أن ارتباط اسمه بالعمل في نادي الزمالك هو شرف كبير له.

وارتبط اسم البدري بالعمل كمدير فني لنادي الزمالك في الفترة القادمة، خاصة بعد رحيل المدير الفني للقلعة البيضاء مساء أمس الخميس.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك فريق كبير وله كل الاحترام والتقدير، سعيد برغبة مجلس إدارته في تدريبي للفريق".

وواصل: "شرف كبير لأي مدير فني، أن يُعرض عليه تدريب القلعة البيضاء".

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم، رحيل المدير الفني للفريق كريستيان جروس، بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في الجولة الـ 31 من بطولة الدوري.

الزمالك يتعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الدوري المصري 🏆 pic.twitter.com/V78RLzaHKw — جول مصر (@goaleg) May 30, 2019

وتولى خالد جلال، مسؤولية إدارة الفارس الأبيض بشكل مؤقت، في مباراة الفريق أمام حرس الحدود يوم الإثنين المقبل.

الجدير بالذكر ان الزمالك يحتل المركز الثالث 34 من جدول الدوري برصيد 67 نقطة بعد لعب 30 مباراة، ويحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة بعد لعب مباراة.