البحرين والسعودية.. من يخطف نقاط المباراة ويبقى على حظوظ الصعود؟

مواجهة قوية بين البحرين والسعودية

تنطلق غدًا السبت مباريات الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج العربي من مواجهات المجموعة الثانية، بمواجهتي الكويت أمام عُمان والبحرين ضد السعودية.

نتائج مفاجئة في الجولة الأولى بخسارة السعودية من الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسط ذهول من الجماهير السعودية بعد المباراة.

البحرين في مواجهة السعودية، في لقاء الفرصة الأفضل خلال منافسات المجموعة الثانية، بعد أن تعرض الأول للتعادل السلبي والثاني للهزيمة.

المنتخب السعودي تلقى هزيمة أمام الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسط ذهول كبير من الجماهير السعودية عقب المباراة.

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التعادل السلبي في المباراة الماضية للمنتخب البحريني، يضع له حوافز قوية للفوز باللقاء أمام السعودية، حيث الفوز يضعه صاحب الفرصة الأقرب للتأهل إلى الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة الكويت أمام عمان.

ومن جانبه، الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي يسعى لخطف 3 نقاط هامة في مشواره بالبطولة قبل مواجهة عُمان الفاصلة.