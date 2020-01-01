ريال مدريد ضد شاختار: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد ضد شاختار في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا والمقامة بملعب ألفريدو دي ستيفانو

ريال مدريد 0 × 3 شاختار

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46' نهاية الشوط الأول من المباراة...

REAL MADRID ARE 3-0 DOWN.



IT'S NOT EVEN HALF TIME.



😱 pic.twitter.com/UnzUoGffSZ — Goal (@goal) October 21, 2020

42' سولومون انطلق بالكرة من يسار الوسط حتى وصل إلى قبيل منطقة الجزاء، فتبادل الكرة مع تيتي الذي أعادها له بكعبه، فقابلها بتسديدة أرضية مرت للشباك من على يمين كورتوا.

42' الثاااااااااااااااااااالث لشاختار عن طريق سولومون...

37' دينتينيو يتعرض لإصابة قوية، والحكم يوقف اللعب لعلاجه..

33' الخطير تيتي ضم بالكرة في اليمين ثم أرسل تسديدة قوية اعترضها كورتوا، فارتدت الكرة وانطلق لها فاران ودينتينيو، فاصطدمت الكرة بالفرنسي ومرت للشباك.

33' الثاااااااااااااااااااني لشاختار عن طريق فاران بالخطأ في مرماه...

29' كورنيينكو توغل بالكرة في اليسار ثم ضم إلى عمق منطقة الجزاء ومرر كرة لتيتي الذي أرسل تسديدة أرضية مرت للشباك من على يمين كورتوا.

29' جوووووووووووووووووول أول لشاختار عن طريق تيتي.

27' كرة أمامية رااااااااائعة لشاختار ينطلق لها دينتينيو، لكن كورتوا الأقرب للكرة

26' مازال ريال مدريد مستحوذ، لكن الوصول لمرمى شاختار يبدو صعبًا.

20' أسينسيو يمرر كرة بكعبه لميندي الذي يرسل عرضية أرضية من اليمين يبعدها الدفاع

15' ميندي يرسل عرضية من اليمين يبعدها الدفاع.

14' كرة أمامية لشاختار تصر لبونفيم الذي انفرد بكورتوا ثم أرسل تسديدة أرضية من يمين منطقة الجزاء أبعدها الإسباني

14' يا ربااااااااااااااه .. كورتوا يحرم شاختار من الهدف الأول...

12' هجوم مرتد لشاختار بانطلاقة في اليمين من مارلوس الذي يمرر الكرة لتيتي في يمين منطقة الجزاء، فيرسل عرضية أرضية يبعدها فاران.

8' بطاقة صفراء أولى في المباراة يتحصل عليها كورنيينكو بعد تدخل قوي على ميندي.

2' سيطرة لريال مدريد في هذه الأثناء، وتراجع تام لشاختار.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل ريال مدريد

يبدأ زين الدين زيدان بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - إدير ميليتاو - رافائيل فاران - فيرلاند ميندي

فيديريكو فالفيردي - كاسيميرو - لوكا مودريتش

ماركو أسينسيو - لوكا يوفيتش - رودريجو

تشكيل شاختار

يبدأ المدرب لويس كاسترو بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-1-4-1

أناتولي تروبين

فيكتور كورنيينكو - دافيت خوتشولافا - فاليري بوندار - دودو

مايكون

مانور سولومون - ماركوس أنطونيو - مارلوس بونفيم - ماتيوس تيتي

دينتينيو

يحتل النادي الملكي المركز الأول في جدول الدوري الإسباني برصيد ١٠ نقاط، وهو نفس رصيد نادي قادش صاحب المركز الثاني، ونادي غرناطة صاحب المركز الثالث، ويفصل بينهم رصيد الأهداف، ولم يقدم الريال الأداء المنتظر والمرضي لجماهيره حتى الآن، ولم يحقق نتائج جيدة بشكل كافي في الموسم الجديد، فبعد فوزه بالبطولة الموسم الماضي خرج الفريق من دوري الأبطال بعد خسارته أمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ليعود في الموسم الجديد من الدوري بمستوى أقل من المتوقع.

خاض ريال مدريد حتى الآن ٥ مباريات في المسابقة تمكن من تحقيق الفوز في ٣ منهم، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مباراته الأخيرة بنتيجة ١-٠ أمام نادي قادش الصاعد هذا الموسم من دوري الدرجة الثانية وحقق نتائج جيدة حتى الآن في الدوري الإسباني، ويسعى الملكي في المباراة القادمة لتقديم مباراة جيدة ونتيجة مرضية تعويضاً لجماهيره عن الهزيمة الأخيرة.

نادي شاختار هو بطل الدوري الأوكراني للموسم الماضي، ويحتل المركز الثاني في جدول الدوري هذا الموسم حتى الآن، ويعد فريق قوي يسعى لتقديم مباراة قوية وتنافسية أمام الأبيض الإسباني.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة برشلونة وفيرنتسفاروس في الدور الأول من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقامة بملعب كامب نو.