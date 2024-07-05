لم تعلن أي شبكة عربية عن إذاعة مباريات البطولة القارية

لم يمنع عدم إذاعة منافسات بطولة "كوبا أمريكا 2024" في القنوات العربية، الجماهير العربية من متابعة البطولة على طريقتها الخاصة.

ولم تحصل أي شبكة عربية على حقوق بث بطولة كوبا أمريكا 2024، رغم اعتياد شبكة قنوات بي إن سبورتس الحصول على حقوق المسابقة في السنوات الأخيرة.

ورغم امتلاك شبكة SSC حقوق تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، لكنها لا تنقل البطولة القارية أيضًا.

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ولجأ عدد من الجماهير العربية إلى متابعة المباريات بطريقة غير شرعية على حسابات تبث المباريات من قنوات أجنبية، مع ربطها بتعليق باللغة العربية من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول عشاق المنتخب الأرجنتيني، مقطع فيديو من بث مباشر لمباراة راقصي التانجو الأخيرة أمام الإكوادور، بينما يعلق عليها أحد الأشخاص الذي استفزته إحدى الفرص الضائعة من إنزو فيرنانديز، وقرر مهاجمته بألفاظ نابية.

واستفزت هذه الطريقة في التعليق الجماهير المتابعة للبطولة، حيث أثار جدلًا واسعًا وانتشر المقطع بشكل واسع خصوصًا بين أنصار منتخب الأرجنتين في الوطن العربي، ولا يتوقف الأمر عند المباراة المذكورة، بل يتفنن هذا المعلق منذ بداية البطولة في استفزاز الجماهير.