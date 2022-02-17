الباطن والنصر: مباشر لحظة بلحظة

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الباطن 1 × 2 النصر

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33' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، فابيو أبرو يقلص النتيجة ويسجل لصالح الباطن من علامة الجزاء، بعد أن نفذها في منتصف المرمى مع توجه أمين بخاري إلى الجانب الأيسر.

30' أوووووووووووووووووووووووووووووه، ركلة جزاء لصالح الباطن لم يتردد الحكم في احتسابها.

24' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، بعمل جماعي رائع النصر يسجل الهدف الثاني، بعد كرة متبادلة بين لاعبي العالمي، أنهاها عبد المجيد الصليهم ببراعة في المرمى.

20' الباطن يواصل البحث عن تعديل النتيجة، والنصر حتى الآن ورغم التقدم والسيطرة على الكرة لم يهدد مرمى أصحاب الأرض.

15' يا رباااااااااااااااااااااه، فابيو أبرو كاد يتعادل للباطن، بعد كرة أخطأ دفاع النصر في التعامل معها، لينفرد الأنجولي بالمرمى ويسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى أمين بخاري.

10' التعاون طالب بركلة جزاء، بعد سقوط فابيان أبرو داخل المنطقة، لكن الحكم وبعد العودة إلى تقنية الفيديو قرر عدم وجود خطأ على مدافع النصر.

5' الدقائق الأولى من المباراة شهدت سيطرة من جانب الباطن مع محاولات لتهديد مرمى النصر، لكن "العالمي" ومن أول هجمة نجح في التقدم بالنتيجة.

4' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، النصر يفتتح التسجيل مبكرًا جدًا، عن طريق فنسنت أبو بكر، بعد تمريرة رائعة من منصور الشمري، قابلها الكاميروني بلمسة واحدة في مرمى الباطن..

هدددددف!⚽

د4' الهدف الأول لـ النصر عن طريق فنسنت أبو بكر



الباطن 0 × 1 النصر#الباطن_النصر #يوم_التأسيس#قنوات_SSC pic.twitter.com/ckG7nlP4zS — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 17, 2022

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-4-2

أمين بخاري

حمد آل منصور - عبد الإله العمري - علي لاجامي - منصور الشمري

خالد الغنام - عبد الله الخيبري - عبد المجيد الصليهم - سامي النجعي

فينسنت أبو بكر - جوناثان رودريجيز

تشكيل الباطن:

التشكيل| 4-2-3-1

مارتن كومبانيا

محمد أبو عايد - ريناتو شافيز - ماوريسيو أنطونيو - يوسف الشمري

زكريا سامي - محمد القرني

محمد رايحي - يوسف الجبلي - حسين العيسى

فابيو أبرو

🔵 تشكيلة السماوي في مواجهة اليوم#الباطن_النصر pic.twitter.com/EJPZWWgtbd — نادي الباطن السعودي (@albatinclub) February 17, 2022

ويحتل الباطن المركز 14 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 19 نقطة، وتفصله نقطة واحدة فقط عن المركز 13 آخر مراكز ضمان البقاء في دوري الأضواء.

أما الباطن، فيدخل اللقاء وهدفه تحقيق المفاجأة وقلب الطاولة على النصر، في محاولة للخروج من مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

الخسارة أمام الاتحاد جعلت النصر يتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 38 نقطة، متخلفًا بفارق نقطتين عن الشباب الوصيف.

النصر يدخل المباراة في محاولة لمداواة جراحه بعد الخسارة الكبيرة أمام الاتحاد في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، بعد سلسلة من سبع انتصارات متتالية.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الباطن والنصر، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021-22.