"سيعود من الباب الكبير" .. أسطورة النصر يتوقع انفجار كريستيانو رونالدو أمام الهلال

الجمهور يتعجب من الفرص السهلة الضائعة

أكد حسين عبد الغني، لاعب النصر السابق، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادر على إنهاء حالة الصيام التهديفي خلال مواجهة الهلال في نهائي كأس الملك.

ويلتقي النصر مع الهلال، يوم الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة المشعة، في نهائي كأس الملك السعودي لموسم 2023-2024.

وقال حسين في تصريحات لبرنامج "دورينا غير" على الرياضية السعودية: "ضياع فرص سهلة جدًا أمر طبيعي لأي لاعب، رونالدو هو هداف الدوري وأكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف، لذلك يستغرب الجمهور هذا الأمر".

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وأضاف: "رونالدو ممكن ينفجر في أي وقت بالمباراة ويغير كل شيء، وما يحدث معه عدم توفيق يحدث مع جميع المهاجمين، لكن لاعب بحجم رونالدو يعلم يكف يعود إلى هز الشباك".

وتابع عبد الغني: "أتوقع أن يعود للتهديف في نهائي كأس الملك، وستكون عودة من الباب الكبير، وهنا أتكلم عن مباراة الهلال والنصر".

وختم: "رونالدو لن يلعب أمام الاتحاد حيث سيفضل كاسترو إراحته لمباراة الهلال، وعودته للتسجيل في ديربي نهائي الكأس لن يكون أمرًا غريبًا على لاعب بحجم الدون".