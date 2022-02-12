الإهانات لا تتوقف .. "زوله هو النسخة الألمانية من ماجواير"

الجماهير الإنجليزية دافعت عن لاعبها

التقليل مستمر والإهانات لا تتوقف للمدافع الإنجليزي هاري ماجواير، البداية كانت مع ذكر اسمه في البرلمان الغاني، والآن رافائيل فان دير فارت يستخدم اسمه بطريقة لن يحبها.

صانع ألعاب منتخب هولندا وريال مدريد وتوتنهام السابق، ظهر لتحليل مباراة ألمانيا مع كوستاريكا في كأس العالم والتي شهدت خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات رغم فوزه 4/2، ليُشبه مدافع المانشافت نيكلاس زوله بمدافع منتخب إنجلترا.

وقال فان دير فارت على التلفزيون الهولندي:"ألمانيا لديها مشكلة في الدفاع، زوله ليس من الطراز العالمي، إنه هاري ماجواير النسخة الألمانية".

وتسببت هذه التعليقات في حالة غضب من الجماهير الإنجليزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتقرر الدفاع عن قائد مانشستر يونايتد الذي استعاد الكثير من مستواه في مونديال قطر 2022.

ورد أحد المشجعين على حديث ماجواير قائلًا:"من الغريب أنه أحد أفضل المدافعين في كأس العالم، ولا يزال يتعرض للسخرية في جميع أنحاء العالم".

جدير بالذكر أن ماجواير يستعد لقيادة دفاع إنجلترا، في المواجهة التي تجمع الأسود الثلاثة ضد السنغال يوم الأحد القادم في إطار دور الـ16 من المونديال.