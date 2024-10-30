الإنسانية أولًا.. فينيسيوس جونيور يتخطى عداوته مع جماهير فالنسيا

النجم البرازيلي يثبت رقيه خارج الملعب بلفتة رائعة

كارثة رهيبة حدثت في إسبانيا ولا تزال أصداؤها قائمة حتى الآن ومرشحة للتزايد، بالتحديد في مدينة فالنسيا التي ضربها إعصار "دانا" وتسبب إلى الآن في مقتل 51 شخصًا.

تسابقت الأندية الإسبانية بالطبع في تقديم الدعم لكل من تضرروا بفعل الإعصار، وكان من بينهم ريال مدريد ولاعبوه البارزون، فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وتيبو كورتوا.

ونشر ريال مدريد بيانًا رسميًا أعرب فيه عن دعمه وتضامنه مع جميع المتضررين من العاصفة ولعائلات وأصدقاء المتوفين، ليبدأ لاعبوه تباعًا في إعادة نشر هذا البيان.

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فينيسيوس جونيور كتب عبر صفحته الرسمية على "إكس": "الكثير من التضامن للجميع" بينما كتب مودريتش: "الكثير من التضامن والكثير من القوة لجميع سكان فالنسيا والمقاطعات الأخرى المتضررة من العاصفة" بينما كتب كورتوا: "عناق لجميع المتضررين والكثير من القوة في مثل هذا الوقت العصيب".

حالة فينيسيوس جونيور مع فالنسيا على وجه التحديد لها ماض سابق، حيث كان البرازيلي متضررًا من هتافات عنصرية الموسم الماضي على ملعب "ميستايا" لذلك فإن اللفتة التي قدمها توحي بأن الإنسانية أهم من كل شيء.