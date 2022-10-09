الإنجازات لا تتوقف .. المنتخب السعودي يتأهل إلى كأس آسيا تحت 17 عامًا

المنتخبات السعودية تُحقق نجاحات كبيرة

لا تتوقف كرة القدم السعودية مؤخرًا عن تحقيق النجاحات على جميع الأصعدة، وآخرها تأهل منتخب الناشئين لنهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا بفوزه على الهند اليوم الأحد في الدمام.

المنتخبات السعودية تُحقق نجاحًا ملفتًا في الأشهر الأخيرة، حيث نجح الأخضر في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، فيما تُوج منتخب تحت 23 عامًا ببطولة كأس آسيا لنفس الفئة العمرية، ومنتخب تحت 20 عامًا بكأس العرب للشباب.

وعلى صعيد الأندية، حصد الهلال لقبي دوري أبطال آسيا في آخر 3 سنوات وأنهى كأس العالم للأندية في المركز الرابع مرتين، فيما يعيش دوري روشن السعودي أفضل أيامه بفضل الجودة العالية للاعبيه ومدربيه الأجانب والبنية التحتية الممتازة والبث الفضائي الرائع.

المنتخب السعودي للناشئين نجح في تصدر مجموعته بعد الفوز في جميع مبارياته الأربعة على مينامار وجزر المالديف والكويت والهند، وقد تأهل للنهائيات ومعه المنتخب الهندي كأحد أفضل الثواني.

Shahid Shahid

وسجل مهاجم الاتحاد، طلال عبد الرحمن حاجي، هدفي الفوز على الهند اليوم ليرفع رصيده من الأهداف في التصفيات إلى أربعة.

ورافقت السعودية منتخبات كل من قطر واليابان وماليزيا واليمن وفيتنام وتايلاند وأستراليا والصين وإيران وكوريا الجنوبية وأفغانستان وأوزباكستان وطاجيكستان والهند.

يُشار إلى أن البلد المستضيف لكأس آسيا تحت 17 عامًا والتي ستُقام عام 2023 لم يُحدد بعد، علمًا أنه تم تغيير لوائح واسم البطولة لتُلعب باللاعبين تحت 17 عامًا بدلًا من 16 عامًا، وقد أقيمت البطولة مرة واحدة بهذا النظام عام 2006.