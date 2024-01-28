قلل من الإمارات واستهان بعمان .. إعلامي سعودي يثير غضب يعقوب السعودي وضيوفه

نقاش حاد في قناة "أبو ظبي" الإماراتية بسبب السعودية والإمارات وعمان..

Tod

شهدت قناة "أبو ظبي" الإماراتية، وتحديدًا برنامج "مساء آسيا" نقاشًا حادًا في حلقته أمس السبت، بعدما تهكم الإعلامي السعودي حمد الدبيخي على عدد من المنتخبات المشاركة في كأس آسيا قطر 2023.

منتخبك المفضل في صراع البحث عن اللقب الآسيوي .. اشترك في منصة TOD من هنا وتابع المنافسات

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البطولة القارية وصلت حاليًا لدورها الـ16، إذ تأهل من العرب السعودية، قطر، الإمارات، فلسطين، سوريا، العراق، البحرين والأردن، بينما ودع المنتخب العماني ونظيره اللبناني.

وفي حلقة الأمس، فتح مقدم "مساء آسيا" يعقوب السعدي باب النقاش حول كثرة تغييرات المدربين في تشكيلات المنتخبات خلال مباريات دور المجموعات، ليتفاجأ بالدبيخي يعتبرها عيبًا في المنتخب الإماراتي كونه تأهل حاصدًا أربع نقاط فقط، إذ وجه اللوم تحديدًا لمدربه باولو بينتو لاستبعاد هداف الأبيض علي مبخوت، بينما عدها ميزة بالمنتخب السعودي لحصده سبع نقاط، وهو ما أثار استغراب الأول..

الدبيخي قال: "نتائج الإمارات سلبية، نعم صعد لدور الـ16، لكن ليس باطمئنان، إنما بقلق، هذا طموحهم!".

الإعلامي العماني طلال العامري تدخل في النقاش ليرجح كفة الأفضلية للأبيض الإماراتي مشيدًا به، ضاربًا مثلًا بمنتخب بلاده، الذي حافظ على تشكيله خلال المجموعات، لكنه في الأخير ودع البطولة مبكرًا، ليتفاجأ برد نظيره السعودي عليه..

جاء تعليق الدبيخي غاضبًا: "لا تضرب لي مثلًا بمنتخبات ضعيفة (عمان)، عندما تناقشني، اضرب لي مثلًا بمنتخبات أفضل، كي اتخذها مقياسًا لي، إنما عمان؟! لقد ودع بنقطتين فقط".

Tod