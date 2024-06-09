"الإغراءات مستمرة منذ الشتاء" .. الأهلي يسير على خطى النصر ويفاوض نجم الدوري الألماني!

صفقة دفاعية من العيار الثقيل..

بعد تبقي 3 أعوام في عقده مع شتوتجارت الألماني، إلا أن المدافع الياباني هيروكي إيتو، بات محل اهتمام كبير من أندية دوري روشن السعودي، خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

وشارك إيتو، الذي يلعب كقلب دفاع وظهير أيسر، في 29 مباراة مع شتوتجارت، خلال موسم 2023-2024، بمسابقتي الدوري الألماني وكأس ألمانيا، وصنع تمريرتين حاسمتين.

وتحت عنوان "إلى متى سيواصل مقاومة الإغراءات؟"، كشفت صحيفة "كيكر" الألمانية، عن اهتمام النصر بالتعاقد مع هيروكي إيتو، خلال الميركاتو الشتوي، ثم انضم الأهلي، إلى سباق التعاقد مع المدافع الياباني، حيث تقدم الناديان بعروض مغرية للغاية، وكانا على استعداد لتفعيل الشرط الجزائي في عقده المستمر حتى يونيو 2027، والذي يقدر بحوالي 30 مليون يورو.

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من ناحية أخرى، يأتي نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ضمن الأطراف المُهتمة بالتعاقد مع الظهير صاحب الـ25 عامًا، خاصة وأن اللاعب احتفل مؤخرًا بالفوز مع منتخب بلاده، على ميانمار بنتيجة (5-0)، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وقال عنه مدرب شتوتجات، سيباستيان هونيس، "لقد تطور هيرو بشكل جيد للغاية ولعب مباراة جيدة حقًا".

ويستعد النصر والأهلي للمشاركة برفقة الهلال، في بطولة دوري النخبة الآسيوية، في الموسم المُقبل، كما يشارك الفريقان أيضًا، في مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي.