الإعلان الرسمي اقترب .. صانع مجد تشيلسي على أبواب الأهلي

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اقترب مجلس إدارة الأهلي السعودي، من حسم صفقة "إدارية" كبرى؛ ضمن خطة تطوير العمل في النادي، بما يتناسب مع ثورة المملكة، في القطاع الرياضي.

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المملكة بدأت "خصخصة" الأندية رسميًا، مع مطلع الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث انتقلت 75% من ملكية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، إلى صندوق الاستثمارات السعودية، مع جلب أبرز نجوم العالم، إلى دوري روشن للمحترفين.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الثلاثاء، اقتراب الإدارة الأهلاوية، من التعاقد مع الإنجليزي رون جورلي؛ لتولي منصب الرئيس التنفيذي في النادي.

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الصحيفة كشفت عن أن

المفاوضات بين الأهلي وجورلي، وصلت إلى مراحل متقدمة، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل، لتوقيع العقود واستلام الإنجليزي، المهام التنفيذية في النادي، بشكل رسمي.



ويملك جورلي، خبرة لأكثر من 30 سنة

في إدارة الأندية الرياضية؛ أبرزها مع العملاق الإنجليزي تشيلسي، الذي توّج معه بالثلاثية التاريخية "الدوري الإنجليزي والكأس وأبطال أوروبا".

جدير بالذكر أن رون جورلي، تولى منصب الرئيس التنفيذي لنادي تشيلسي، في الفترة من 2009 إلى 2014، قبل أن يتنقل بين العديد من الأندية الإنجليزية، آخرها مع وست بروميتش ألبيون، إلى جانب عمله كـ"عضو" في لجنة التسويق بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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