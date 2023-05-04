الإعلام الأرجنتيني يساند ليونيل ميسي ضد باريس سان جيرمان: حمقى لا يعرفون قيمتك!

الصحافة الأرجنتينية تشن هجومًا عنيفًا على باريس سان جيرمان وجماهيره..

استنكرت وسائل إعلام أرجنتينية المظاهرات الحاشدة التي قامت بها مجموعة أولتراس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للهجوم على ليونيل ميسي نجم الفريق وقائد منتخب الأرجنتين.

وسائل الإعلام الأرجنتينية، وعلى رأسها صحيفة "TYC Sports" بدأت هجومًا حادًا على باريس سان جيرمان بعد قرار إيقاف ميسي لمدة أسبوعين بسبب توجهه إلى المملكة العربية السعودية في رحلة عمل سريعة وغيابه عن تدريبات الفريق.

الصحيفة الأرجنتينية، وفي افتتاحية هجومها على النادي الفرنسي وجماهيره، كتبت: "لن يكون باريس سان جيرمان أبدًا بحجم ليونيل ميسي".

وأضافت في تعليق على عدم تحية ميسي لجمهور فريقه في ملعب "حديقة الأمراء" بعد صافرات الاستهجان بحقه: "ما لم يتوقعه هؤلاء المشجعون الأنانيون والعنيفون، هو أن قائدنا سيظهر الشجاعة لعدم الذهاب أبدًا وتقديم أدنى درجة من المودة لهم بعد مثل تلك الأحداث"

وأكمل: "إنه يقضي 10 أشهر في التدريب والمنافسة ليكون بطلًا، والتعرض للإهانة بهذه الطريقة من قبل مجموعة من الحمقى لا يظهر في كتاب الأشياء المسموح بها للجمهور، وميسي لديه الشجاعة التي يفتقر إليها أغلبهم".

الصحيفة الأرجنتينية، وفي تعليق على عقوبة باريس سان جيرمان بحق ميسي كتبت: "عقوبة الرحلة إلى السعودية هي ذريعة، لقد كان فخًا أن يتم إخباره بشكل غير رسمي أنه يمكنه المغادرة وفي منتصف الرحلة الاتصال به للتدريب".

واختتمت الصحيفة الأرجنتينية: "قد يفوز باريس سان جيرمان يومًا ما بدوري أبطال أوروبا، ما لا يمكن أن يكون أبدًا هو أن يصبح عظيمًا مثل ليونيل أندريس ميسي والذي سيظل كذلك طوال حياته".