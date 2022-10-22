الإصابة تُخرج بنزيما من حسابات ريال مدريد أمام إشبيلية

تامر أبو سيدو|
Karim BenzemaGetty Images
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النجم الفرنسي المتُوج مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية سيغيب عن اللعب

أعلن ريال مدريد في بيان رسمي اليوم نتيجة الفحوصات التي خضع لها نجمه كريم بنزيما بعد معاناته من آلام في تدريبات أمس الجمعة.

وأوضح النادي في بيانه أن النجم الفرنسي يُعاني من إجهاد عضلي في العضلة الرباعية في ساقه اليسرى، مشيرًا إلى أن حالته ستُتابع خلال الفترة القادمة.

الريال لم يُعلن مدة غياب اللاعب لكن المؤكد خروجه من حسابات كارلو أنشيلوتي في مواجهتي إشبيلية، اليوم في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء القادم.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أفادت أن المسؤولين في الريال يأملون باستعادة بنزيما المتوج مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية خلال مواجهة جيرونا في الليجا يوم 30 أكتوبر الجاري.

يُشار إلى أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، ويُطارده برشلونة بنقاطه الـ25، وقد شهد الكلاسيكو الأخير بين الفريقين فوز الفريق العاصمي 3-1.

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