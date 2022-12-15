الإشادات تنهال على ميسي .. "بروفسور إكس": المرة التي قابلت فيها إلهًا!

الممثل الإنجليزي باتريك ستيوارت آخر المنضمين لنادي المحبين لميسي!

لا يتوقف عالم كرة القدم في الأيام الأخيرة عن الإشادة بليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني بسبب الأداء الذي يقدمه مع فريقه في كأس العالم المقامة في قطر.

لكن الإشادات تجاوزت ذلك لتصل إلى الممثل الإنجليزي القدير باتريك ستيوارت الذي خرج بشكل علني ليشيد بما قدمه ميسي حتى الآن.

إشادة ستيوارت لم تخل من بعض الجدلية، حيث نشر صورة قديمة له مع ميسي مع تعليق: "المرة التي قابلت فيها إلهًا، مبروك للأرجنتين وميسي على اللعب بتلك الطريقة المذهلة.

ويشتهر باتريك ستيوارت بأدواره في عالم أفلام الأبطال الخارقين الشهيرة "إكس مين" بشخصية تشارلز اكزافير أو "بروفسور إكس".

جدير بالذكر أن ليونيل كان قد نجح في لصعود مع الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم حيث يواجه فرنسا على ستاد لوسيل يوم الأحد المقبل.