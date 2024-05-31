الإذاعة الألمانية تكشف الحقيقة .. "ارتداء القمصان المزيفة في اليورو يعرضك لغرامة ضخمة!"

عمليات تفتيش عشوائية لضبط المخالفين!

هل سمعت يومًا أن ارتداء القمصان الكروية المقلدة ربما يعرضك لغرامة مالية كبيرة؟ .. هذه ليست مزحة، بل قضية أثارها الإعلام الإنجليزي وانتشر صداها بشكل واسع في مختلف الصحف الكبرى.

قبل ساعات، تناقلت وسائل إعلام إنجليزي قصة تدعي أن مشجعي إنجلترا الذين سيتم القبض عليهم وهم يرتدون قمصانًا مزيفة يمكن تغريمهم بمبلغ 4000 جنيه إسترليني في يورو 2024.

وزعمت التقارير أيضًا أن عمليات التفتيش العشوائية في نقاط النقل الرئيسية والأحداث الكبيرة شائعة في ألمانيا، وهذا ما يعرض أي مشجع قادم إلى البلاد بملابس "غير أصلية"، سيكون مهددًا بدفع غرامة طائلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذه القصة، دفعت هيئة الإذاعة العامة الألمانية، لتناول الأمر وتفسيره للجماهير الإنجليزية، حيث أكدت أنها "أخبار كاذبة بنسبة 100%"، موضحة: "لن يتم تغريم أي مشجع (إنجليزي أيضًا) ولن يحدث أي شيء إذا أحضرت قميصًا مزيفًا في يورو 2024".

وأشارت إلى أن القانون الألماني لا يفرض غرامات على شراء المنتجات المقلدة للاستخدام الخاص، وبخلاف ذلك لا توجد عمليات فحص عشوائية في الأحداث الكبرى، مما يجعل هذا الادعاء أكثر سخافة.

وكشفت تقارير صحفية، أن سبب انتشار هذا الادعاء هو الترويج لأحد المواقع التي يديرها محلل رياضي يدعى أليكس هيمنج، والذي يعتبر مجهولًا وليس له مصداقية في الأوساط الرياضية.