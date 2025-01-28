"الإجابة: أليسون!".. نجم برشلونة لحارس فالنسيا: لماذا لم تنتقل إلى ليفربول؟

نقاش صريح بعد اكتساح برشلونة للخفافيش

في نهاية المباراة التي فاز فيها برشلونة 7-1 على فالنسيا، التقطت كاميرات "سوبر 8" التابعة لشبكة DAZN اللحظة التي أبدى فيها فيران توريس اهتمامه بقرار جيورجي مامارداشفيلي بالبقاء مع فريق "تشي" وعدم الذهاب إلى ليفربول.

وعندما أطلق الحكم صافرة النهاية، بدأ مهاجم برشلونة في التحدث إلى الحارس الجورجي، الذي قال لتوريس: "كان علي أن أوقف واحدًا" يقصد إيقاف هدف من سباعية برشلونة.

وسأل مامارداشفيلي توريس عن أداء برشلونة، فقال له الدولي الإسباني: "لقد خسرنا نقاطًا لم يكن من الممكن أن نخسرها".

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ثم بادر توريس الحارس الذي ينتقل إلى ليفربول الموسم المقبل: "لماذا لم ترحل هذا العام؟" فأجابه بكلمة واحدة: "أليسون!" في إشارة إلى حارس مرمى ليفربول المخضرم.

ووقع مامارداشفيلي لصالح ليفربول في أغسطس 2024 بمبلغ يتخطى 35 مليون يورو على أن يتم إبقاء حارس المرمى الجورجي على سبيل الإعارة لمدة موسم في ميستايا.