الأيام الأخيرة قبل حسم الصفقة .. مبابي في مدريد لهذا السبب!

كيليان مبابي يقترب من ريال مدريد!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قرب صفقة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي رامون ألفاريز العامل في صحيفة "ماركا"، والذي أكد أن مبابي بدأ التحضير لحسم الصفقة في وقت قريب للغاية.

وأكد أن النجم الفرنسي بدأ بالفعل رحلة البحث عن محل إقامة جديد في العاصمة الإسبانية ليكون قريبًا من ناديه المقبل الذي أصبح انتقاله له مسألة وقت.

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وكان مبابي قد أعلن بشكل واضح أنه لن يفعل بند تجديد عقده في صفوف باريس سان جيرمان، مما أثار الكثير من المشاكل له في صفوف الفريق.

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جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد بدأ بالفعل في عملية تعويض مبابي، حيث اتفق مع عثمان ديمبيلي على ضمه من برشلونة قبل تعطل الأمور مؤخرًا.