تم حفظ التحقيقات بشكل نهائي لعدم ثبوت التهمة

شهدت قضية اتهام المصارع المصري محمد إبراهيم "كيشو"، بالتحرش بإحدى الفتيات على هامش مشاركته في أولمبياد باريس 2024، تحولًا جديدًا بعد الإفراج عنه اليوم من قبل السلطات الفرنسية.

وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم السبت بيانًا رسميًا، أعلنت خلاله إفراج السلطات الفرنسية عن المصارع صاحب برونزية أولمبياد طوكيو 2020، لعدم ثبوت تهمة التحرش بإحدى الفتيات في إحدى المقاهي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال بيان اللجنة الأولمبية: "براءة اكيشو من تهمة التحرش بفتاة فرنسية.. والمصارع يعود مساء اليوم إلى القاهرة".

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وأضاف: "تم حفظ التحقيقات بشكل نهائي ضد (كيشو) لعدم وجود أي أدلة تدينه في الاتهام بالتحرش، حيث تم تفريغ كاميرات مكان الواقعة، ولم تجد جهات التحقيق الفرنسية أي فعل مشين من اللاعب المصري تجاه الفتاة".

وتابع البيان: "توجه اللاعب من قسم الشرطة إلى مطار شارل ديجول، تمهيدا لعودته إلى القاهرة، مساء اليوم السبت".

وأردف: "تتجه النية لدى لجنة الهيئات والأندية والقيم، برئاسة اللواء شريف القماطي، إلى تحويل مسار التحقيقات من الاتهام الباطل بالتحرش من فتاة فرنسية، إلى تهمة الخروج من القرية الأولمبية، وعدم العودة بعد نهاية المباراة النهائية في ميزانه، والتي خرج لمشاهدتها".

وختم البيان: "كان اللاعب قد تعرض لحملة ضخمة اتهم فيها بالتحرش بفتاة فرنسية، وهو ما تم نفيه بالأدلة من جانب جهات التحقيق الفرنسية".