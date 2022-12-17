"الأولاد".. أغنية الأرجنتين في كأس العالم التي أبهرت زوجة ميسي!

الأغنية وصلت إلى بيت ميسي

في الفترة الأخيرة انتشرت أغنية "الأولاد" الأرجنتينية في الشوارع القطرية التي أصبحت مع الأيام هي النشيد الرسمي لمشجعي التانجو في بطولة كأس العالم 2022.

حيث أوضح تقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هذه الأغنية منتشرة بشكل ضخم في شوارع قطر، وأنها أصبحت أكثر أغنية تم سماعها بالفعل في كل أركان الدولة العربية.

وتحدث فرناندو روميرو، مؤلف الأغنية، في تصريحات نقلتها ماركا، وقال فيها: "أعتقد أن هذا شيء سأحمله في قلبي لبقية حياتي، إنها لحظة لن تحدث مرة أخرى وهذا يجعلني سعيدًا جدًا، إنه يجعلني أشعر وكأنني عائم، كما لو أنني في لحظة معينة لا أعيش شيئًا بشريًا عندما يتحدث أعظم ما في العالم عما شعرت به ذات مرة".

ومع الانتشار الضخم للأغنية، يبدو أنها قد وصلت إلى بيت رجل الأرجنتين الأول، ليونيل ميسي، الذي يحمل طموحات وآمال فريق بلاده يوم الأحد بالنهائي ضد فرنسا.

حيث شاركت زوجته أنتونيلا صورة عبر تطبيق إنستجرام لكلمات الأغنية وهي مكتوبة على ورقة، ومن الواضح أن تياجو ميسي، الابن الأكبر للنجم الأرجنتيني هو من قام بذلك لأن والدته كتبت اسمه على الصورة.