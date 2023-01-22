الأهلي يُوقع مع النابت ويفسخ عقده لاعب وسطه الأجنبي

الإدارة الأهلاوية تُواصل دعم الصفوف

Shahid

أفادت صحيفة البلاد السعودية أن الأهلي حصل بالفعل على توقيع جناح التعاون سميحان النابت على عقد يمتد لـ3 مواسم، وذلك بعد وصول اللاعب إلى مدينة جدة مساء اليوم.

النابت مرتبط مع ناديه بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري وقد قُدمت له عديد العروض أبرزها من الاتحاد لكنه اختار الأهلي في النهاية نظرًا لتفوق عرضه ماليًا على بقية العروض.

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والمفترض أن ينضم النابت للأهلي بداية من الموسم القادم لكن قد تُحاول الإدارة في الأيام القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الشتوي شراء المدة المتبقية من عقده ليبدأ مغامرته الجديدة في يناير الجاري.

من جانب آخر، أفادت البلاد أن الأهلي فسخ عقده لاعب وسطه الكاميروني فرانك كوم بعدما نجح في التوصل إلى اتفاق معه لفسخ العقد بالتراضي، وهو ما يتيح له ضم لاعب أجنبي جديد وتسجيله بدلًا منه.

الأهلي ضم العديد من اللاعبين خلال يناير الجاري بهدف إنهاء الموسم في مركز مؤهل من دوري يلو إلى روشن السعودي.

Shahid