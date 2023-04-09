الأهلي يؤمن نفسه .. تقديم دليل براءته من قضية دانكلير

فيفا حكم ضد الأهلي في قضية اللاعب البرازيلي دانكلير بيريرا، لكن هناك ما يثبت براءة الراقي وسيتم تقديمه للمحكمة الرياضية الدولية "كاس"

shahid

تسعى إدارة الأهلي السعودي برئاسة وليد معاذ جاهدة لتجنب أي عقوبات إضافية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في ظل الأزمة المالية التي يعيشها النادي بالفعل.

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أحد القضايا التي خسرها النادي مؤخرًا هي قضية لاعبه السابق البرازيلي دانكلير بيريرا، الذي رحل بنهاية الموسم الماضي، إذ اتهم الراقي بعد إخطاره بعدم التجديد له رغم وجود بند بأفضلية التمديد لموسم آخر، وهو ما تسبب في بقائه دون نادٍ من صيف 2022م وحتى شتاء 2023م.

لكن وفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن النادي الجداوي قرر تقديم استئنافًا رسميًا أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، على حكم فيفا الذي نص على منح دانكلير كامل مستحقاته المالية الخاصة بالموسم الثاني في عقده.

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي يستند على بريد إلكتروني رسمي أرسله للبرازيلي بعد نهاية عقده الموسم الماضي، يفيد بعدم وجود رغبة لدى الإدارة في تفعيل بند التمديد لموسم جديد وأن عليه البحث عن فريق جديد، بل وزاد الراقي من تأمين نفسه في هذا الجانب، ببند في عقد دانكلير، مفاده: "في حال تم إخبار اللاعب قبل انقضاء الموعد المحدد بعدم التجديد، يلغى تفعيل بند الموسم الثاني".

وأكدت "الرياضية" أن القضية منتظر أن يتم إغلاقها حال سداد الأهلي المستحقات المالية للاعب المتبقية له عن الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن دانكلير لعب للأهلي موسم وحيد 2021-2022 قبل أن يرحل بعد سقوط الراقي لدوري يلو للدرجة الأولى بقرار من الإدارة السابقة برئاسة ماجد النفيعي.

Shahid