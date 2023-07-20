الأهلي يوافق على انتقال قائده إلى النصر .. أمر وحيد يحسم الصفقة

النصر يقترب من صفقة جديدة في الصيف الحالي

في مفاجأة كبرى.. أعطى الأهلي المصري، موافقته إلى "قائده"؛ للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر تعاقد في الصيف الحالي - حتى الآن -، مع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادمًا من إنتر الإيطالي، بالإضافة إلى الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان لانس الفرنسي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عقد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، اجتماعًا مع مسؤولي النادي المصري، خلال الساعات القليلة الماضية، وأخبرهم باحتمالية وصول عرض رسمي من السعودية؛ لضمه.

وكشف الإعلامي عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، عن أن إدارة القلعة الحمراء، عرضت الأمر على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، والذي رحب برحيل الحارس المخضرم.

واعترف شوبير، بوجود محادثات بين محمد الشناوي ومسؤولين في نادي النصر؛ قائلًا: "إلا إنه لم يصل - حتى الآن -، أي عرض رسمي إلى الأهلي".

وعن سبب عدم إرسال العالمي، عرضه الرسمي إلى العملاق المصري - حتى الآن -، أرجع أحمد شوبير ذلك، إلى انتظار النصر، مصير مفاوضاته مع بعض الحراس العالميين؛ على رأسهم الإسباني دافيد دي خيا، قبل التحرك لإتمام صفقة الشناوي.

جدير بالذكر أن محمد الشناوي، البالغ من العمر 34 سنة، لعب 259 مباراة رسمية بقميص النادي الأهلي، استقبل خلالهم 160 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه 148 مرة.