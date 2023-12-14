الأهلي والفيحاء | الراقي يضم 9 أجانب مثل الهلال .. وماتياس يايسله يكتشف سلاحًا جديدًا

الأهلي قدّم مباراة رائعة أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي

SHAHID

اللوائح في المملكة العربية السعودية، تسمح بقيد 8 لاعبين أجانب في قائمة كل فريق؛ ولكن البعض يقول إن الهلال يملك 9 محترفين، أكثر من جميع فرق دوري روشن للمحترفين.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سر هذه الأقوال؛ هي المستويات المبهرة التي يقدمها النجم الدولي السعودي سالم الدوسري، مع الزعيم الهلالي، والتي لا تقل بأي شكل من الأشكال، عن ما يقدمه أجانب الفريق.

لكن.. الحقيقة هي أن حال الأهلي، لا يختلف كثيرًا عن الهلال، إذا ما تم النظر إلى المستويات والأرقام التي يكتبها المهاجم الدولي السعودي فراس البريكان، مع الفريق.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

البريكان سجل هدفين، في المباراة التي فاز فيها الأهلي على الفيحاء (4-0)، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ثنائية البريكان؛ جاءت بتنوع فني، يعكس المهارات الكبيرة التي يتمتع بها النجم الدولي السعودي؛ حيث جاء الأول برأسية رائعة، بينما الثاني بلمسة كروية مبهرة.

ورفع مهاجم الراقي، رصيده من الأهداف في مسابقة الدوري، خلال الموسم الرياضي الحالي، إلى 10 مع صناعة 4 آخرين؛ ليكون أفضل لاعب سعودي بـ"لغة الأرقام"، في 2023-2024 حتى الآن، متفوقًا على سالم الدوسري.

سلاح ماتياس يايسله الجديد في الأهلي

وعلى جانب آخر.. ظهر سلاح جديد اعتمد عليه الألماني الشاب ماتياس ياسله، المدير الفني للنادي الأهلي، في مواجهة الفيحاء؛ وهو "العرضيات".

الأهلي أرسل العديد من العرضيات، في مواجهة الفيحاء؛ على عكس المباريات السابقة، مستغلًا في ذلك الحالة الفنية الرائعة، التي ظهر عليها الجناحين الجزائري رياض محرز، وخاصة الفرنسي آلان سانت ماكسيمان.

هدفا الأهلي الأول والثاني، جاءا من عرضيتن من ماكسيمان، تم استغلالهما بشكل أكثر من رائع؛ من جانب فراس البريكان والظهير الأيمن علي مجرشي، على التوالي.

هذا السلاح الجديد من الأهلي، قد يكون حلًا في المباريات القادمة؛ لفك التكتلات الدفاعية للفرق المنافسة، والتي حرمت الفريق، من حصد الـ3 نقاط، في مواجهات سابقة عديدة.

SHAHID