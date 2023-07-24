الأهلي يحسم صفقة محلية غير متوقعة .. ويحصل على رد روي فيتوريا

مفاجآت بالجملة في استعدادات النادي الأهلي للموسم الرياضي الجديد

حسم مسؤولو النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، صفقة محلية "غير متوقعة"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الأهلي أعلن في وقتٍ سابق، عن 3 صفقات محلية، استعدادًا للموسم الجديد؛ وهم عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي، بالإضافة إلى ضم الثنائي الأجنبي "الحارس السنغالي إدوارد ميندي والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو".

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، اتفق مجلس إدارة الراقي، مع نظيره في نادي الباطن؛ على التعاقد مع متوسط الميدان الشاب بسام الحريجي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت الصحيفة، عن أن قيمة صفقة انتقال الحريجي، البالغ من العمر 23 سنة، إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ تُقدر بـ4 ملايين ريال سعودي تقريبًا، على أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، في الساعات القادمة.

وعلى جانب آخر.. حصل مسؤولو الأهلي، على موافقة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر؛ على تدريب الفريق، في الموسم الرياضي القادم؛ بشرطٍ وحيد فقط.

وحسب صحيفة "عكاظ"، اشترط فيتوريا، على مسؤولي الأهلي، تكفل النادي، بتصفية كافة المستحقات المالية المترتبة على إلغاء عقده مع منتخب مصر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اسم المدير الفني الفرنسي جوليان ستيفان، لا يزال مطروحًا على طاولة الفريق الأهلاوي؛ على الرغم من اعتراض الجماهير على التعاقد معه.

جدير بالذكر أن فيتوريا "53 سنة"، تولى تدريب نادي النصر، في الفترة من يناير 2019 إلى ديسمبر 2020؛ وحقق معه ثنائية دوري المحترفين وكأس السوبر السعودي.