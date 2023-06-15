الأهلي وسيلة .. عبد الرزاق حمد الله يسقط ضحية لـ"عملية تجارية"

تجاهل مسؤولي الاتحاد الجدل حول مصير المهاجم المغربي يضعه في مواقف محرجة أمام الجماهير

إذا تصفحت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حاليًا، ستجد وسم "حمد الله أهلاويًا" الموضوع الأكثر تداولًا في المملكة العربية السعودية، لكن هل يقف جمهور الأهلي خلف هذا؟

الحديث عن مستقبل حمد الله يزداد يومًا تلو الآخر غموضًا في ظل تعاقد ناديه مع الفرنسي كريم بنزيما، بينما لم يخرج أي من المسؤولين للتوضيح صراحةً للجماهير، ما إذا كان العميد سيستغنى عن الساطي على خلفية هذه الصفقة، ليتركوا مجالًا للقيل والقال.

وبالعودة إلى الوسم، وبعد تتبع أثره، تبين أن مُطلقه هو حساب "قصة الهاشتاق"، الذي يعمل على زيادة التفاعل عبر الوسوم مقابل مبالغ مالية يتفق عليها الطرفين، ويبدو أن أحدهم دفع بعض الأموال، ليثير الجدل حول المغربي.

لكن المثير في الأمر أن الجمهور الأهلاوي في التعليقات أسفل تغريدة الحساب المذكور، قام بنفي رغبته في استقدام الساطي، فالهدف الأول لديهم هو استقدام صفقة عالمية تقود هجوم الراقي في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن حمد الله يرتبط بعقد مع الاتحاد يمتد حتى نهاية موسم 2024-2025م، إذ تم التجديد له في فبراير الماضي.