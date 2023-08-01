الأهلي واثق من الحسم .. هزيمة الهلال وصفقة إسبانية ضخمة في الطريق

قنبلة الأهلي في الميركاتو الصيفي

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كثف مسؤولو النادي الأهلي السعودي، من مفاوضاتهم؛ لحسم صفقتين عالميتين من العيار الثقيل، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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الأهلي تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، مع الساحر الجزائري رياض محرز، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، بالإضافة إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين.

ووفقًا للإعلامي الرياضي نبيل جيليت، يضغط الراقي؛ للتعاقد مع ثنائي خط الوسط الإيطالي ماركو فيراتي والإسباني ماركوس يورينتي، من باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد؛ على التوالي.

وأعلن جيليت عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وصول عرض الأهلي، إلى يورينتي بالفعل، خلال الساعات القليلة الماضية.

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن مسؤولي الأهلي، لديهم ثقة كاملة، في حسم الصفقتين، قبل نهاية الميركاتو الحالي؛ وذلك على الرغم من أنباء توصل نادي الهلال السعودي، لاتفاق مع فيراتي.

جدير بالذكر أن أكثر من مصدر عالمي، أعلن اتفاق الهلال مع فيراتي، على عقد لمدة 3 مواسم، في انتظار موافقة نادي باريس سان جيرمان، الذي يطلب مبلغًا أكبر من الـ30 مليون يورو؛ المعروضة من الزعيم، وذلك من أجل التخلي عن اللاعب.

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