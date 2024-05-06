"الأهلي لا يستطيع الفوز وسأغير صفتي لو عاد بي الزمن".. رسالة نارية من هلالي سابق!

ماذا قال نجم الهلال الأسبق عن قمة الأهلي؟

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أكد عبد الرحمن العصفور، الظهير الأيمن السابق للهلال والشباب، أن الأهلي يصعب عليه إيقاف الهلال، واصفًا الأخير بأنه الأفضل في الدوري السعودي، والأقل نقاط ضعف بين صفوفه، كما يمتلك حلولًا متعددة، كما أعرب عن ثقته في قدرة الأزرق على الفوز والاقتراب من اللقب في مباراة القمة.

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الهلال، الذي يحتاج لأربع نقاط من أجل التتويج باللقب رسميًا، يحل ضيفًا على الأهلي، مساء اليوم، في مباراة القمة المؤجلة من الجولة 28 في مسابقة دوري روشن السعودي، والتي تقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأوضح العصفور، في حوار مع صحيفة "الرياضية"، أن الأهلي يعاني من مشكلات في صفوفه، خاصة في عمق الدفاع وأطرافه، مؤكدًا أن الرباعي الخلفي ليس بمستوى الأهلي، كما أن الفريق لم يحقق الاستفادة المطلوبة من إمكانات الجزائري رياض محرز، الذي لم يقدم شيئًا من وجهة نظره، حتى الآن، مضيفًا أن فرانك كريسيه وإدوارد ميندي هما أفضل أجانب الأهلي.

وأضاف أن الهلال يمتلك الحلول المتعددة، أبرزها البرازيلي مالكوم والثنائي الصربي ميتروفيتش وسيرجي سافيتش، بينما أكد أنه لا يخشى على الفريق سوى من لاعبيه، وأن الثقة المفرطة بالانتصار كانت سببًا وراء الخسارة أمام العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما استغلال لاعبو العين عدم تركيز المنافس، وحققوا نتيجة كبيرة في مباراة الذهاب.

وتحدث العصفور عن مباراة لا ينساها بشعار الهلال، وخاصة أمام الأهلي، وهي نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد، الذي شهد تتويج الهلال بالكأس بعد الفوز (2-0)، مضيفًا أنه لو عاد به الزمن، لتخلص من صفة العناد التي وصفها بأكبر صفة ندم عليها، بينما أبدى رضاه التام عن مسيرته مع الشباب والهلال.

وكشف العصفور عن المشكلة الحقيقية حول الكرة السعودية، قائلًا إنها تعاني من شح المواهب، وعقود اللاعبين، حيث يوقع اللاعب عقدًا مع ناديه بمبلغ مادي كبير، ويتوقف عن التطور، وكان سببًا في عدم استمرار الكثير من اللاعبين أو عدم استمرارية مستوياتهم، إلا قلة من اللاعبين مثل سلمان الفرج وسالم الدوسري.

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وأبدى نجم الهلال السابق، إعجابه بعدد من اللاعبين الصغار، الذين طالب بالاهتمام بهم وتطوير موهبتهم، مثل (سعود عبد الحميد، نواف الصعدي، حمد اليامي، مصعب الجوير، حسان تمبكتي، معاذ فقيهي، هيثم الجهني، مالك عبد المنعم، عون السلولي).

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