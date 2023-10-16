"الأهلي كان يريده" .. تصرف غريب من جمال بلماضي مع نجم الجزائر

قام بتصرف غريب للغاية في ودية الجزائر ومصر

شهدت مباراة الجزائر ومصر "الودية"، مساء اليوم الإثنين، تصرفًا غريبًا وغير رياضي، من المدير الفني الكبير جمال بلماضي.

منتخب الجزائر الأول لكرة القدم خطف تعادلًا قاتلًا (1-1) أمام نظيره المصري، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، من عمر المباراة.

بلماضي قام بـ"مسك" سعيد بن رحمة، مهاجم منتخب الجزائر، من قميصه في مشهد صادم؛ وذلك بعد استبداله خلال مجريات الشوط الثاني.

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تصرف مدرب "ثعالب الصحراء" الصادم؛ جاء ردًا على تجاهل اللاعب "مصافحته"، بعد استبداله من الملعب.

وأصبح جمال بلماضي، محل جدل كبير في الشارع الرياضي الجزائري، خلال الفترة الأخيرة؛ خاصة بعد تصريحاته التي زعم فيها بوجود "خائن"، داخل المنتخب الوطني.

وربما تسرع هذه التصرفات المثيرة للجدل، بنهاية مسيرة بلماضي، مع منتخب الجزائر، الذي قاده للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، عام 2019.

وارتبط اسم بلماضي كثيرًا، بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، خلال الفترة الماضية، خلفًا للألماني ماتياس يايسله.

لكن.. الإدارة الأهلاوية قد تتمسك بالشاب يايسله، وتتراجع عن فكرة التعاقد مع المدرب الجزائري - إذا كانت هذه الأخبار صحيحة -؛ وذلك خوفًا من تصرفاته المشينة، ضد النجوم العالميين في الفريق الأول.