فيديو | شيء من نسخة الأهلي الرائعة .. عمر السومة يحرز "الهاتريك" الثالث له مع العربي في الدوري القطري

العقيد السوري سجل ثلاثية من أصل رباعية سجلها العربي أمام الغرافة الليلة..

ليلة مميزة عاشها المهاجم السوري عمر السومة على المستوى الفردي، لكنها سيئة على المستوى الجماعي لفريقه العربي القطري.

العربي تلقى الهزيمة اليوم الجمعة، أمام الغرافة بخماسية مقابل أربعة أهداف، على أرض الثاني، ضمن الجولة الثامنة من دوري نجوم قطر.

السومة وضع بصمته على المباراة بشكل مميزة للغاية، مسجلًا ثلاثة أهداف "هاتريك"، جاء الأول في الدقيقة العاشرة بشكل أكثر من رائع، إذ استلم الكرة على صدره داخل قوس منطقة الـ18، ثم سدد تسديدة رائعة سكنت شباك الخصم، وأعادت المباراة للتعادل بعدما كانت النتيجة تشير لتقدم أصحاب الأرض 1-0.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ثاني أهداف العقيد جاء في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، فبينما كان العربي متأخرًا 3-1، أضاف السوري هدف فريقه الثاني من رأسية من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا خروج الحارس عن مرماه.

أما الهدف الثالث فجاء قبل نهاية المباراة بسبع دقائق من تسديدة من ركلة حرة من وسط ملعب الخصم، سددها السومة بشكل مميز من فوق الحائط البشري، سكنت يسار حارس الغرافة، الذي اكتفى بمتابعة الكرة وهي تسكن مرماه.

بينما أحرز التونسي يوسف المساكني هدفًا في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء، لكنه أهدر جزائية أخرى في الدقيقة 5+90، ليضيع نقطة التعادل على فريقه.

وبشأن خماسية الغرافة فجاءت في الدقائق 4، 15، 28، 53 و89 عن طريق ياسين براهيمي، أحمد الجانحي، يوهان بولي وفريد بولاية.

هذه الهزيمة جمدت رصيد العربي عند النقطة السادسة في المركز الثامن بجدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد الغرافة للنقطة 19 في المركز الثاني.

يشار إلى أن السومة سبق له أن أحرز هاتريك مع العربي في مباراتين من قبل أمام الريان في الجولة الـ13 من الموسم الماضي، وأمام الغرافة في الجولة الـ21 من الموسم ذاته، وكلتاهما انتهت بفوز رفاق السوري 3-0.