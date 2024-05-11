الأهلي ضد الشباب | لا تلتفت إلى رياض محرز يا ماتياس يايسله .. وبدأنا مشوار البطولات الآن!

يايسله أصبح الشخص المناسب في الأهلي!

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فرض المدرب الألماني ماتياس يايسله كلمته على الجميع، وأثبت أنه الأحق بالاستمرار في منصبه كمدرب للأهلي، وليس الرحيل والتعاقد مع مدرب آخر كما يُريد البعض، بعد أن وصل الفريق إلى مستوى أكثر من رائع.

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وقاد يايسله الأهلي لتحقيق الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف، بالجولة 31، والتمسك بالمركز الثالث في ترتيب دوري روشن، وهو المركز المؤهل إلى دوري أبطال آسيا النخبة الموسم المقبل.

لا تلتفت إلى رياض محرز

في الكثير من المباريات، كان الأهلي يستطيع التقدم على منافسيه، ولكنه لا يتمكن من الحفاظ على هذا التقدم، ليفقد الكثير من النقاط خلال مشوار بطولة الدوري الموسم الحالي.

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ويبدو أن يايسله تعلم الدرس جيدًا، وحينما كان متقدمًا على الشباب ووصل إلى الربع الأخير من المباراة، أجرى عدة تبديلات، أبقت النتيجة على ما هي على أقل تقدير.

أبرز تلك التغييرات كان هو الدفع بفهد الرشيدي بدلًا من رياض محرز، الذي أبدى غضبه الكبير واعتراضه على خروجه، حيث كان يُريد أن يُكمل المباراة حتى نهايتها.

الجميع يعرف جيدًا أن محرز على الجانب الدفاعي لا يقدم أفضل مستوياته، ولذلك فضّل يايسله إبعاده وإشراك لاعب في كامل لياقته يستطيع أن يُدافع ويُنفذ الهجمات المرتدة، فكانت فكرة رائعة جدًا بلا شك.

ولذلك أريد أن أقول ماتياس يايسله لا تلتفت إلى غضب رياض محرز، حتى لو وصل الأمر إلى وضعه على مقاعد البدلاء، وتوقيع عقوبة عليه حتى لا يُكرر ما فعله امام الكاميرات والجمهور الحاضر في ملعب نادي الشباب مساء السبت.

بدأنا مشوار البطولات الآن!

على الرغم من أننا على بُعد أمتار قليلة من نهاية دوري روشن السعودي 2023-2024، إلا أنني أرى أن مشوار بطولات الأهلي بدأت من الآن، بعدما وصل اللاعبين إلى قمة الانسجام فيما بينهم.

أصبحت الآن لا تستطيع أن تفرق بين مستويات الأجانب والمحليين، بالإضافة إلى وجود تكامل في جميع المراكز بين اللاعبين الذين يُشاركون سواء بشكل أساسي أو الاحتياطيين.

وبالإضافة إلى ذلك؛ الألماني يايسله أصبح الآن أكثر شخص يعرف لاعبي الأهلي، ولذلك فإن استمراره للموسم القادم سيكون ضروريًا، وهو بداية المنافسة الحقيقية على البطولات وتحقيقها.

على إدارة الأهلي أن تنظر إلى مصلحة الفريق في استقراره، باستمرار يايسله، وتدعيم الفريق باللاعبين المطلوبين منه، من أجل العودة إلى منصات التتويج بداية من الموسم المقبل.

SHAHID