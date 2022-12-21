الأهلي حاضر في احتفالات الأرجنتينيين بكأس العالم .. ما هي القصة؟

الأهلي المصري كان شاهدًا على الاحتفالات التاريخية للأرجنتينيين في بوينس آيرس، فدعونا نخبركم عن السر وراء ذلك..

على نطاق واسع في الوطن العربي، انتشر فيديو لمشجع أرجنتيني يرتدي قميص الأهلي المصري، أثناء احتفاله في ساحات مدينة بوينس آيرس، بتتويج بلاده بلقب كأس العالم قطر 2022.

التانجو توج بطلًا للعالم قبل يومين، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد إسقاط المنتخب الفرنسي في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، إذ انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 3-3.

وانقلبت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بالأمس، رأسًا على عقب مع وصول بعثة المنتخب للبلاد، وتجول اللاعبين الميادين العامة في حافلة مكشوفة.

ورغم أن الاحتفالات كانت لافتة لأنظار الجميع، لكن أيضًا خطف أنظار العرب فيديو لمشجع أرجنتيني مرتديًا قميص الأهلي المصري، مرددًا لأناشد منتخبه الوطني بحماس كبير، لتبدأ التساؤلات عن القصة وراء هذا الاحتفال..

البعض ظن في البداية أن القميص في الأساس يرجع للمشجع المصري المدعو برهام محمد، الذي أكد في فيديو سابق له، أن مشجع أرجنتيني أصر على أن يتبادل معه قميص التانجو بقميص الأهلي، خلال مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث بين المغرب وكرواتيا، خاصةً وأن برهام نفسه، خرج معربًا عن سعادته بمشاهدة فيديو المشجع محتفلًا بقميص الشياطين الحمر.

لكن عاد بعد ذلك المشجع الأهلاوي ليصحح ما نشره عن عدم دراية بالوقعة كاملة، موضحًا أن القميص يخص مشجع مصري، يُدعى وليد شيفا، كان حاضرًا للاحتفالات الأرجنتينية في بوينس آيرس، وطلب من المشجع الأرجنتيني أن يرتدي قميص المارد الأحمر أثناء الاحتفال.

يذكر أن الاحتفالات الأرجنتينية حضرها أكثر من خمسة ملايين شخصًا، مما تطلب نقل اللاعبين بطائرات مروحية، بعدما علقت الحافلة في أحد ميادين بوينس آيرس، وأصبح استكمال الاحتفالات سيرًا على الأرض مستحيلًا مع الحشد الجماهيري الكبير.