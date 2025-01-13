فيديو | عشق للأهلي أم خوف من التلاعب! .. إدوارد ميندي يهرب من السؤال المعتاد في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

الحارس السنغالي حضر الكلاسيكو في الجوهرة المشعة..

قبل كل كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، يظهر السؤال المعتاد "أيهم تشجع؟"، وبحكم أنه الكلاسيكو الأشهر في العالم، يعلن غالبية النجوم عن الإجابة بوضوح، لكن إدوارد ميندي؛ حارس مرمى الأهلي، أبى ذلك.

الحارس السنغالي استغل إقامة الكلاسيكو أمس الأحد، في مدينة جدة السعودية، على أرض ملعب الجوهرة المشعة، لحضور المواجهة التي فاز بها برشلونة بخماسية مقابل هدفين.

وأثناء وجوده في مدرجات الجوهرة المشعة، وجه الصحفي خالد العليان سؤاله لميندي: "أنت مع من؟ .. برشلونة أم ريال مدريد؟"، ليرد الحارس على الفور: "الأهلي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إجابة السنغالي تحمل تفسيرين؛ الأول احترام ناديه الذي انضم له في صيف 2023، الثاني أنه خاف التلاعب بتصريحاته وأخذها منحنى آخر في ظل حديث التقارير عن رغبة بعض نجوم أوروبا في دوري روشن في العودة للعب في القارة العجوز من جديد.

يذكر أن صاحب الـ32 عامًا كان قد انضم للراقي في صيف 2023 قادمًا من تشيلسي مقابل 18.5 مليون يورو، وشارك معه الموسم الجاري في 15 مباراة، استقبل خلالها 14 هدفًا وصنع ستة آخرين.