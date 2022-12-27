"الأهداف ستأتي" .. كلوب يشيد بالاستثنائي نونيز

يورجن كلوب قرر أن يمنح داروين نونيز الثقة التي يحتاجها مع استمرار غيابه عن التهديف مع "الريدز".

قرر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي تقديم رسالة دعم واضحة إلى الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم الفريق.

نونيز واصل الغياب عن التهديف خلال مباراة ليفربول أمام أستون فيلا، والتي أقيمت مساء الإثنين لحساب الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 3-1.

ورغم عدم التسجيل، إلا أن نونيز كان واحدًا من بين أبرز نجوم ليفربول في المباراة، وقدم أداءً جيدًا للغاية، ليستحق الإشادة التي تلقاها من كلوب بعد نهاية اللقاء.

وفي تصريحات ما بعد المباراة التي نقلها الموقع الرسمي لنادي ليفربول قال كلوب: "داروين نونيز لعب مباراة مذهلة، سوف يسجل الأهداف، لا شك عندي في ذلك".

وأضاف: "إنه يعطينا أكثر بكثير من مجرد التسجيل، سوف يضع الكرة في الشباك وسيكون بخير، المباراة التي لعبها كانت استثنائية".

وتابع: "نحن هادئون تمامًا، ما أحبه حقًا وهو مميز للغاية في الحقيقة، أنه في الهدف الثالث اعتقد الجميع أنه سيحاول التسديد من أجل تسجيل الهدف الغائب عنه، لكن بعد المباراة التي خاضها، قرر أن يمرر الكرة إلى ستيفان حتى يتمكن من تسجيل الهدف الثالث، وهذا ما يجعله مميزًا حقًا".

واختتم كلوب: "مع معدل العمل الذي يقوم به، والمسافات التي يقطعها، والعمق الذي يقدمه لنا، فإنه لا يمكن إيقافه في اللحظة التي نحتفظ فيها بالكرة، لا يوجد مدافع حقًا يمكنه اللحاق به".