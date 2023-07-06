الأنظار تتجه إلى روما .. عرض سعودي لخطف "جوهرة" جوزيه مورينيو!

سعي الأندية السعودية بدأ بالفعل التوجه نحو النجوم الشباب في الدوريات الأوروبية..

يبدو أن سعي الأندية السعودية نحو أبرز النجوم العالميين لن يقتصر فقط على اللاعبين الأكبر سنًا أو الذين انتهت عقودهم، حيث يوجد اتجاه لضم أبرز النجوم الشباب أيضًا.

الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا فجر مفاجأة من العيار الثقيل عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عندما أكد وجود مفاوضات سعودية مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي روما الإيطالي.

وكتب شيرا: "بعض الأندية الأجنبية أظهرت اهتمامًا بضم باولو ديبالا، الذي يملك شرطًا جزائيًا بقيمة 12 مليون يورو صالح حتى 31 يوليو".

وأضاف: "نادٍ من الدوري السعودي قدم عرضًا كبيرًا إلى ديبالا، الذي يعقد الآن محادثات مع روما الذي يسعى إلى إزالة الشرط الجزائي من عقده، وتمديد عقده حتى 2026 مع زيادة راتبه".

يذكر أن ديبالا انضم إلى صفوف روما في صيف 2022 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع يوفنتوس، وقدم موسمًا مذهلًا تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو في العاصمة الإيطالية.