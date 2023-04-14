الأمين العام للقادسية يُوضح حقيقة البيان ضد ماجد الشمراني حكم الهلال والشباب

الحكم السعودي بطل جدل الأيام الأخيرة

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رغم مرور عدة أيام على انتهاء مباراة الهلال والشباب في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، إلا أن الجدل حول الحكم ماجد الشمراني مازال متواصلًا حتى الآن، وقد أصبح نادي القادسية الكويتي طرفًا به.

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الهلال خسر اللقاء أمام الشباب 3-0، وقد حمل مسؤولوه الحكم السعودي مسؤولية تلك الخسارة، قبل أن يتجه الشمراني إلى الكويت لإدارة مباراة القادسية وكاظمة والتي فاز بها الأخير 4-1 بعد الكثير من الحالات التحكيمية الجدلية.

وتداول عدد من الإعلاميين السعوديين البارزين، بينهم محمد البكيري وفهد الروقي، صورة بيان منسوب لنادي القادسية يُهاجم به الحكم السعودي ويشكوه للاتحاد الكويتي لكرة القدم.

البيان أثار جدلًا كبيرًا في المنصة الزرقاء بين عشاق الهلال ومنافسيهم، ولم تتضح صحة البيان أبدًا، إذ لم يظهر على أي منصة أو حساب رسمي لأحد الأطراف المتعلقة وفي نفس الوقت لم ينفيه النادي الكويتي أو الاتحادين الكويتي والسعودي رسميًا.

الصحفي الكويتي مباكر الوقيان، الذي يعمل في صحيفة اليوم السعودية، قطع الشك باليقين حين نقل عن حسن أبو الحسن الأمين العام لنادي القادسية نفيًا أكيدًا لهذا البيان، وقد وصفه بالمزور والكاذب وأكد على ثقة ناديه في الحكام السعوديين.

إذ كتب "نفى حسن ابو الحسن الأمين العام لنادي القادسية صحة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احتجاج النادي على الحكم السعودي ماجد الشمراني وقال إن الكتاب الذي نشر مزور ولا صحة له إطلاقًا مؤكدًا في الوقت نفسه ثقته بالحكم السعودي وأنه أدار المباراة بشكل جيد رغم خسارة فريقه .!".

وعلق بعض المغردين على تغريدة الصحفي الكويتي بالمطالبة بنفي رسمي من نادي القادسية للبيان المتداول حتى تتضح الصورة تمامًا.

Shahid