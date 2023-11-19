الأمور ممهدة .. الكشف عن خريطة طريق برشلونة لإتمام صفقة فيتور روكي

برشلونة مستمر في العمل من أجل وصول فيتور روكي إلى النادي في يناير..

حدد نادي برشلونة الإسباني بالفعل خارطة الطريق التي يعتزم تطبيقها مع فيتور روكي لاعب نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، والذي من المفترض أن يصل إلى النادي الكتالوني في يناير 2024.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن أولوية برشلونة حاليًا هي أن يتعافى روكي من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن الملاعب لمدة شهرين، حيث تابع القسم الطبي في النادي الكتالوني عن بعد فترة تعافي اللاعب بأكملها.

وتعرض روكي إلى تمزق في أربطة كاحله الأيمن في 22 سبتمبر الماضي، خلال مباراة لفريقه في الدوري البرازيلي، وسارت عملية تعافيه كما كان مخططًا تمامًا ودون أي عقبات غير متوقعة.

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وينتظر برشلونة بالفعل عودة روكي إلى الملاعب، وتحديدًا في مواجهة أتلتيكو باراناينسي أمام فاسكو دا جاما، في مباراة هامة بالدوري البرازيلي، حيث يحتاج الفريق إلى النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على أحد المقاعد إلى كوبا ليبرتادوريس 2024.

وبالعودة إلى برشلونة، فإن السيناريو الذي يفكر فيه النادي حاليًا هو تسجيل فيتور روكي في قائمة الفريق خلال يناير المقبل، لإرضاء تشافي هيرنانديز، الذي طلب مهاجمًا لإعادة إطلاق الفريق.

في هذه الحالة، يستكشف النادي جميع السبل الممكنة من أجل الحصول على موافقة رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" لإتمام الصفقة.

برشلونة، الذي يفعل كل شيء من جانبه، في عجلة من أمره للحصول على موافقة رابطة "لا ليجا" في الأسابيع المقبلة، لأن نية النادي هي أن يصل فيتور روكي في برشلونة بداية من 6 ديسمبر، مباشرة بعد أن يلعب الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي، ليبدأ فترة تأقلمه مع المدينة والنادي.

ولن يصل فيتور روكي إلى برشلونة إلا إذا كان متأكدًا من قدرته على ارتداء قميص النادي في يناير، وطالما لم يحصل على تأكيد بنسبة 100%، فإن اللاعب سيبقى في البرازيل في إجازة، وسيكون لاعبًا في صفوف أتلتيكو بارانينسي.

وهناك تفاؤل في مكاتب برشلونة والنادي البرازيلي من أجل إتمام الصفقة، حيث يرى اللاعب الآن بأن وصوله إلى برشلونة سيتم في الأسابيع المقبلة.