الأمور محسومة .. رونالدو اختار فريقه الجديد والإعلان بعد كأس العالم

العودة إلى نقطة البداية!

وجه كريستيانو رونالدو انتقادات شديدة لناديه مانشستر يونايتد، ولمدربه الحالي إريك تين هاج، وقال النجم البرتغالي أنه شعر بالخيانة من قبل الفريق وكشف أنه لا يحترم المدرب.

تم استبعاد قائد البرتغال من آخر مباراتين للشياطين الحمر ويستعد الآن لقيادة منتخب البرتغال في كأس العالم قطر 2022.

وكشف موقع "SAPO Sports" البرتغالي أن رونالدو سيعود إلى البرتغال بمجرد انتهاء كأس العالم 2022.

وحسب التقرير فإن اللاعب البرتغالي الدولي قد سجل أطفاله في مدرسة سانت جوليانز في كاركافيلوس بالإضافة إلى ذلك اشترى قائد البرتغال قصرًا في منطقة كاشكايش وقام بتوظيف بعض العاملين من أجل المساعدة في تجهيز قصره الجديد.

وأشار التقرير إلى أن مستقبل رونالدو غير معروف حتى الآن، لكن عودته إلى البرتغال لتمثيل نادي سبورتينج لشبونة أمر وارد للغاية، خاصة أنها واحدة من أمنيات والدته، وكذلك رونالدو نفسه الذي اعترف برغبته في إنهاء مسيرته مع الأسود، من حيث بدأ مسيرته الاحترافية.

وأكد التقرير أنه من غير المرجح أن يعود المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا إلى مانشستر يونايتد، بعد المقابلة التي أجراها مع الصحفي بيرس مورجان والتي سيتم بثها بالكامل يومي الأربعاء والخميس.

يذكر أن رونالدو شارك في 16 مباراة هذا الموسم مع الشياطين الحمر وسجل ثلاثة أهداف فقط، بعد أن سجل 24 هدفًا في 38 مباراة في الموسم الماضي عندما عاد إلى الفريق.