الأمور شبه محسومة .. برشلونة يستعد لإتمام صفقة هجومية من توأمه اللاتيني!

بدأ نادي برشلونة التفاوض على ضم أحد أهم المواهب في أمريكا الجنوبية، وهو المهاجم الشاب الإكوادوري ألين أوباندو.

صاحب الـ17 سنة يلعب لنادي برشلونة دي جواياكيل، ويمتلك العديد من المميزات التي لفتت أنظار النادي الكتالوني، بسبب الطول الفارع وقدراته الهجومية المميزة، وسبق له الارتباط بباريس سان جيرمان وعدة أندية أخرى.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت عن توجه وفد من النادي الإكوادوري إلى برشلونة للاجتماع بجوان لابورتا وديكو وباقي أعضاء مجلس الإدارة ورؤية مرافق النادي، ووضع اللمسات الأخيرة للصفقة.

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ومن جانبه قال أنطونيو ألفاريز المرشح لرئاسة النادي الإكوادوري:"ذهبت إلى هناك يوم الإثنين الماضي وقابلت مديري برشلونة، أمضيت حوالي ثلاث ساعات في مراجعة منشآتهم، تحدثت مع رافا يوستي نائب الرئيس ومع ديكو".

وأضاف:"لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا، كنا مع خوسيه لويس وكارلوس أوباندو والد ألين، حيث شاهدا مباراة برشلونة ورايو فاييكانو الأخيرة من الملعب".

جدير بالذكر أن أوباندو لعب 9 مباريات مع الفريق الأول لبرشلونة دي جواياكيل، وسجل خلالهم هدفًا وحيدًا وصنع هدفين.