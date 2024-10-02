"الأمور تختلف هذا الموسم" .. بوكايو ساكا "الجائع" يرسل تحذيرًا لمانشستر سيتي وليفربول

"دور الوصيف لم يعد يناسبنا"

يرى الإنجليزي الشاب بوكايو ساكا، أن الموسم الحالي سيشهد عودة آرسنال للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد موسمين من الإحباط وخسارة اللقب في الأمتار الأخيرة.

ويغيب آرسنال عن منصة التتويج بالبريميرليج منذ الموسم التاريخي 2022-2023، عندما حقق اللقب الذهبي بدون خسارة، ثم عاد في الموسمين الأخيرين لمنافسة مانشستر سيتي وليفربول على اللقب، لكنه خسر بسيناريوهات قاسية.

وقال ساكا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "لا أريد أن أضع الكثير من الضغوط على زملائي، لكني أعتقد أن هذا الموسم مختلف كثيرًا ويمكننا أن نطمح خلاله بتحقيق اللقب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "كنا قد اقتربنا بشكل كبير من تحقيق البريميرليج خلال آخر موسمين لكن التوفيق لم يحالفنا، وأتمنى أن يكون هذا هو العام الذي نحقق فيه هذا الهدف".

وتابع ساكا: "الآن أشعر بأننا جائعون للقب، خصوصًا أن النادي كان قريبًا للغاية من خطف اللقب في الموسمين الماضيين، وتحديدًا في الموسم الأخير الذي كنا ننافس فيه مع السيتي حتى اليوم الأخير من المسابقة".

وأردف: "أرى أننا حققنا المركز الثاني كثيرًا وحان وقت دور البطل.. هذه هي الروح بداخلي التي تجعلني أرغب في الفوز هذا الموسم وبالطبع، أؤمن بنفسي كثيرا".

وختم الدولي الإنجليزي: "أظهرنا روحًا عالية خلال الفوز على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، وهذا هو المطلوب من جميع اللاعبين عندما تأتي فرق كبيرة إلى ملعب الإمارات".