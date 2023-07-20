الأموال وحدها لا تكفي .. موسى ديابي "يصفع" النصر ويختار وجهته القادمة

يبدو أن نادي النصر، سوف يتلقى واحدة من أكبر الضربات في تاريخ مفاوضاته مع النجوم العالميين؛ وذلك خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، مع متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادمًا من إنتر الإيطالي، بالإضافة إلى الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان لانس الفرنسي.

وحسب آخر التقارير، كان من المتوقع أن يكون الجناح الفرنسي موسى ديابي، ثالث صفقات العالمي؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024، بعد تقديم عرض تاريخي للاعب ونادي باير ليفركوزن الألماني.

لكن.. الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو أعلن اختيار ديابي، الانتقال إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، رافضًا ارتداء قميص الفريق النصراوي.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ديابي إلى أستون فيلا.. قال نعم للفريق الإنجليزي؛ حيث يريد أن يكون جزءًا من مشروع المدير الفني الإسباني أوناي إيمري".

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن الجناح الفرنسي الشاب، اختار أستون فيلا؛ على الرغم من المزايدات المالية الضخمة، من نادي النصر، طوال الساعات الماضية.

وكشف فابريتسيو رومانو، عن أن قيمة انتقال موسى ديابي، البالغ من العمر 24 سنة، إلى الفريق الإنجليزي؛ من المتوقع أن تزيد عن الـ50 مليون يورو.

جدير بالذكر أن ديابي، تدرج في مختلف الفئات السنية بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل الانتقال إلى باير ليفركوزن في صيف 2019، والذي لعب معه 172 مباراة رسمية، مسجلًا 49 هدفًا وصانعًا 48 آخرين.