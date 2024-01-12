"الأموال العربية أهم" .. اتهام خطير بشأن السوبر الإسباني بالسعودية!

حارس مرمى أوساسونا يفتح النار على الجميع

عبر سيرخيو هيريرا حارس مرمى أوساسونا عن غضبه الشديد، من الأداء التحكيمي في مباراة فريقه أمام برشلونة بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وخسر أوساسونا أمام برشلونة بهدفين دون رد، في مباراة مثيرة أقيمت مساء الخميس، على ملعب الأول بارك، ليصعد البلوجرانا للنهائي لمواجهة ريال مدريد.

وقال هيريرا في تصريحات عبر راديو "ماركا" الإسباني: "إنها منافسة مُعدة بين ريال مدريد وبرشلونة من أجل اللعب على اللقب، هل ستكون كارثة لو وصل أوساسونا إلى النهائي؟".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف حارس أوساسونا تصريحاته المثيرة للجدل قائلًا: "توزيع الأموال العربية يجعلنا نعتقد أن الروجيلوس ذهب فقط من أجل التصفيق في السوبر الإسباني".

ووجهت صحيفة ماركا اتهامًا خطيرًا إلى السعودية بشأن السوبر الإسباني، حيث أوردت: "منذ الإعلان بأننا سنتمكن من الاستماع إلى حوارات الحكام، لم يظهروا على الشاشة ولو لمرة واحدة، وأمضينا سنوات في إرسال الحكام إلى شاشة الـ VAR، والآن لم يحدث ولو لمرة واحدة".

وواصلت الصحيفة: "الآن حصلنا بالفعل على النهائي الذي يُبيع أكثر، وهناك من يدفعون له أكثر، والذي سيشاهده الجميع عبر التلفاز، وسيجلب المزيد من المال والرعاة".

واختتم الصحيفة الإسبانية رأيها قائلة: "لقد كانت مباراة نهائية مُعدة بشكل خطير، لتستمتع بها هناك وتتحدث هنا الآن، قد يفوز الأفضل أم لا".