هل ينتقل ميسي إلى الهلال؟

على الرغم من أن كل الأمور تسير حاليًا نحو انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي، إلا أن هناك أمل مازال موجود بشأن فشل الصفقة وانتقاله إلى الهلال!

ميسي كان قريبًا من الانتقال إلى الهلال، ولكنه فضّل عرض إنتر ميامي الأمريكي، بناءً على رغبة عائلته التي رفضت الانتقال للعيش في المملكة العربية السعودية.

إنتر ميامي أعلن عن ضم ميسي بالفعل، ولكن حتى الآن لم يوقع النجم الأرجنتيني على العقود أو حتى تقديمه للجمهور الأمريكي، مما يُشير إلى أن الصفقة لم تُحسم بعد.

وفي نفس السياق، مازال يتمسك الإعلامي حسن الصبحان الشهير بـ"ملك التوقعات" بأن ميسي سينضم إلى الهلال، على الرغم من أن جميع المؤشرات تؤكد على صعوبة تلك الصفقة.

ونشر الصبحان عبر حسابه على "تويتر" للتواصل الاجتماعي، صورة ميسي معلقًا عليها: "لا تقلق لن يبدأ الموسم إلا وميسي في الهلال، ثقوا في ملك التوقعات العالمي الوحيد الذي يقاتل عن هالخبر ويغرد عنه، سوف أنتصر".