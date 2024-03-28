"الأمر ليس مستحيلًا ولكن!" .. بايرن ميونخ ينسحب من طريق ليفربول نحو القائد المنتظر

"نود التوقيع معه ولدينا خطة بديلة"

منح أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ السابق وعضو المجلس الإشرافي، أملًا كبيرًا لإدارة ليفربول بشأن التعاقد مع تشابي ألونسو كمدرب للريدز في الموسم المقبل.

وفي الوقت الذي أعلن فيه بايرن ميونخ، أن الموسم الحالي هو الأخير لمدربه توماس توخيل مع الفريق، قرر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول إنهاء مسيرته مع الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وبات المدرب الإسباني تشابي ألونسو هدفًا مشتركًا، تتصارع عليه عدة أندية أوروبية أبرزها ليفربول، بايرن ميونخ وبرشلونة، في ظل ما يقدمه من نتائج مثالية مع باير ليفركوزن هذا الموسم.

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وعندما سئل هونيس من شبكة " BR24Sport" عن المفاوضات مع تشابي ألونسو، أجاب: "أشعر أن التعاقد مع تشابي ألونسو بات صعبًا للغاية، رغم أنه ليس مستحيلًا. أتصور أنه سيبقى في باير ليفركوزن، لاستكمال مهمته".

وأضاف: "أعرف تشابي ألونسو جيدًا وأقدره، سيكون أكثر ميلًا إلى الاستمرار مع ليفركوزن، إنه في طريقه حاليًا لأن يصبح بطلاً لألمانيا".

وتابع هونيس: "لديه الكثير ليشكر عليه هذا النادي، وكذلك ليفركوزن، إذا حقق نجاحًا لمدة عامين أو 3 أعوام أخرى، فربما كان من الأسهل إخراجه من هناك. نود التوقيع معه إذا لم ينجح ذلك، فستكون مهمة الإدارة الرياضية إيجاد البدائل".

ويحتل ليفركوزن تحت قيادة ألونسو صدارة جدول الدوري الألماني، بفارق 10 نقاط عن بايرن قبل ثماني مباريات متبقية، فيما تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي ونصف نهائي كأس ألمانيا.