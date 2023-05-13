"الأمر خطير جدًا" .. الهلال في مأزق بسبب علي البليهي!

على الرغم من أن جماهير تعشق تصرفاته، إلا أن علي البليهي مدافع الهلال قد يورط ناديه في أزمة كبيرة، قبل مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل.
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ويواجه الهلال نظيره الاتحاد مساء يوم الثلاثاء، في الجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، في مباراة الكلاسيكو المنتظرة بين الفريقين.
البليهي قال عقب تتويج الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين: "أنا من سيحدد بطل الدوري السعودي هذا الموسم"، متحدثًا عن لقاء الهلال أمام الاتحاد المقبلة. "اقرأ التفاصيل"
ويرى الإعلامي عبد الرحمن الفريح أن تصريح البليهي سيضع الهلال في مأزق، حيث نشر عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يتحدث فيها عن هذا الأمر.
وقال الفريح في تغريدته: "تصريح البليهي: أنا اللي يحدد من بطل الدوري، تصريح سوف يكون خطير جدًا، وربما يوقع ناديه في مأزق إذا لم يقدم مباراة قوية أمام الاتحاد!، ننتظر ونشوف".
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