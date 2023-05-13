"الأكثر رعبًا" و"جعلوني أبكي" .. تمثال روني الغريب ليس أفضل من ليفاندوفسكي!

لا أحد أكثر حرجًا من روني الآن.

تم كشف النقاب عن تمثال جديد للنجم الإنجليزي الشهير واين روني أسطورة مانشستر يونايتد من خلال عرضه في أحد متاحف بولندا.

التمثال الجديد آثار موجة عالية من السخرية نظرًا لعدم وجود تشابهات واضحة بينه وبين النجم السابق للمنتخب الإنجليزي.

حتى أن أحد الجماهير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب: "لقد شاهدت تلك الصورة حوالي عشر مرات اليوم، لم أفكر قط أنه روني".

وأضاف آخر: "ربما يكون ذلك هو التمثال الأكثر رعبًا الذي شاهدته في حياتي"، وأكمل غيره: "لقد جعلتموني أبكي".

وعلى ما يبدو أن المتحف يعرض عدة تماثيل لنجوم آخرين، حيث ظهر تمثالًا آخر لروبرت ليفاندوفسكي لكنه لم يكن أفضل بأي حال من الأحوال من تمثال روني.