الأكثر تتويجًا وأول ظهور عربي.. تعرف على كأس العالم للسيدات قبل 100 يوم من انطلاقه

معلومات عن كأس العالم للسيدات

99 يومًا يفصلنا عن انطلاق كأس العالم للسيدات المقام في أستراليا ونيوزيلندا في 20 يوليو حتى 20 أغسطس المقبل.

نسخة فريدة من نوعها حيث يشارك للمرة الأولى 32 منتخبًا في تاريخ مونديال السيدات، ويسجل العرب كذلك أول ظهور بتواجد منتخب المغرب.

وكان منتخب لبؤات الأطلس تأهل بعد تخطي ربع نهائي أمم إفريقيا للسيدات بجانب منتخبات جنوب إفريقيا ونيجيريا وزامبيا، وحاز على الوصافة.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثامنة بعد القرعة التي أقيمت في فبراير الماضي رفقة منتخبات ألمانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية.

ويقدم موقع جول لكم في السطور التالية بعض المعلومات عن كأس العالم للسيدات

البداية

Getty

ظهرت البطولة أول مرة بشكل رسمي بعد سنوات من المحاولة عام 1991 واستضافتها الصين.

وأقيمت حتى الآن ثمانِ نسخ ( 1991، 1995، 2003، 2007، 2011، 2015، 2019).

الأكثر تتويجًا

GETTY IMAGES

منتخب الولايات المتحدة الأمريكية هو الأكثر تتويجًا للبطولة بواقع 4 مرات.

حامل لقب النسخة الماضية هو صاحب التتويج بأول نسخة عام 1991.

لم يتأخر كثيرًا للتويج بثاني الألقاب وتوج بالنسخة الثالثة التي أقيمت أول مرة على أرضه عام 1999.

لكنه انتظر كثيرًا للعودة إلى منصات التتويج، إذ فاز بثالث الألقاب نسخة 2015 التي أقيمت في كندا ثم توج بعد ذلك باللقب الرابع عام 2019 التي أقيمت في فرنسا.

الأكثر تسجيلًا للأهداف

Getty

البرازيلية مارتا دا سيلفا هي هدافة كأس العالم للسيدات برصيد 17 هدفًا، حيث شاركت مع منتخب السامبا منذ نسخة 2007 بواقع 20 مباراة.

الأكثر حضورًا

GETTY IMAGES

تعتبر مباراة نهائي 1999 التي انتهت بفوز الولايات المتحدة بلقبها الثاني هي الأكثر حضورًا في تاريخ كأس العالم للسيدات بواقع 90,185 متفرجًا.

وفاز منتخب أمريكا على أرضه بركلات الترجيح على الصين بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وحسمت براندي شاستين ركلة الجزاء الأخيرة لمنتخب الولايات المتحدة لتنتهي ركلات الترجيح بنتيجة 5-4.